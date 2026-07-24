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"Ансар Алла": Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для саудовских судов - РИА Новости, 24.07.2026
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18:30 24.07.2026
"Ансар Алла": Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для саудовских судов

Хуситы заявили, что Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для саудовских судов

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы (хуситы)
Шиитские повстанцы (хуситы) - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы (хуситы). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для судов Саудовской Аравии.
  • По заявлению представителя движения Мухаммеда Абдессалама, озвученная позиция сводится к морской блокаде, направленной исключительно против Саудовской Аравии.
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для судов Саудовской Аравии, в отношении которой хуситами введена морская блокада.
"Вопреки заявлениям некоторых лиц, Баб-эль-Мандебский пролив не закрыт", - написал в своем Telegram-канале представитель движения Мухаммед Абдессалам.
Он пояснил, что озвученная вооруженными силами Йемена позиция сводится к морской блокаде, "направленной исключительно против саудовской стороны в ответ на блокаду Йемена с ее стороны и отказ от справедливого подхода к урегулированию, который бы гарантировал безопасность, суверенитет и независимость йеменского народа".
Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду йеменских портов и аэропортов.
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