"Ансар Алла": Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для саудовских судов

ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для судов Саудовской Аравии, в отношении которой хуситами введена морская блокада.