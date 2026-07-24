"Ансар Алла": Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для саудовских судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для судов Саудовской Аравии.
- По заявлению представителя движения Мухаммеда Абдессалама, озвученная позиция сводится к морской блокаде, направленной исключительно против Саудовской Аравии.
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что Баб-эль-Мандебский пролив закрыт только для судов Саудовской Аравии, в отношении которой хуситами введена морская блокада.
"Вопреки заявлениям некоторых лиц, Баб-эль-Мандебский пролив не закрыт", - написал в своем Telegram-канале представитель движения Мухаммед Абдессалам.
Он пояснил, что озвученная вооруженными силами Йемена позиция сводится к морской блокаде, "направленной исключительно против саудовской стороны в ответ на блокаду Йемена с ее стороны и отказ от справедливого подхода к урегулированию, который бы гарантировал безопасность, суверенитет и независимость йеменского народа".
Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду йеменских портов и аэропортов.