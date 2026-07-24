МУС уволил прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

"Ассамблея государств-участников приняла решение большинством голосов <…> отстранить от должности избранного должностного лица, прокурора Карима Хана, в соответствии со статьей 46, пунктом 2b Римского статута", — сказала она по итогам голосования в Нью-Йорке.

В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.