МУС уволил прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ассамблея государств — участников Римского статута МУС решила отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
- 82 из 125 государств — членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности.
- Карим Хан отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) решила отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщила президент ассамблеи Пяйви Каукоранта.
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"Ассамблея государств-участников приняла решение большинством голосов <…> отстранить от должности избранного должностного лица, прокурора Карима Хана, в соответствии со статьей 46, пунктом 2b Римского статута", — сказала она по итогам голосования в Нью-Йорке.
Согласно источникам Reuters, 82 из 125 государств — членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности.
В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.
В 2023-м Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в МУС для получения ордера на арест россиян. На основании документа судьи этой инстанции вынесли незаконные решения в отношении Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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