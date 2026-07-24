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МУС уволил прокурора, выдавшего ордер на арест Путина - РИА Новости, 24.07.2026
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22:34 24.07.2026 (обновлено: 23:32 24.07.2026)
МУС уволил прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Хана от должности

© AP Photo / Peter DejongКарим Хан
Карим Хан - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Карим Хан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассамблея государств — участников Римского статута МУС решила отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
  • 82 из 125 государств — членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности.
  • Карим Хан отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ассамблея государств участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) решила отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщила президент ассамблеи Пяйви Каукоранта.
«

"Ассамблея государств-участников приняла решение большинством голосов <…> отстранить от должности избранного должностного лица, прокурора Карима Хана, в соответствии со статьей 46, пунктом 2b Римского статута", — сказала она по итогам голосования в Нью-Йорке.

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В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.
В 2023-м Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в МУС для получения ордера на арест россиян. На основании документа судьи этой инстанции вынесли незаконные решения в отношении Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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