В Приморском крае продолжаются поиски пропавшего вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморском крае продолжаются поиски вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня.

Для продолжения поисков вертолета было принято решение использовать БПЛА, а также задействовать Ан-2 Дальнереченской региональной поисково-спасательной базы.

Воздушные суда, привлекаемые к поиску, уже обследовали более восьми тысяч квадратных километров площади, выполнили 87 полетов с общим налетом более 140 часов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Поиски вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае 21 июня, продолжаются, на оперативном штабе было принято решение использовать для этого БПЛА, сообщила Поиски вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае 21 июня, продолжаются, на оперативном штабе было принято решение использовать для этого БПЛА, сообщила Росавиация

Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

"Продолжаем поиски вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат", пропавшего в Приморском крае 21 июня. Сегодня на оперативном штабе на базе Дальневосточного МТУ Росавиации решили продолжить поиск с использованием БПЛА. Этим занимаются специалисты добровольческого поисково-спасательного объединения "ЛизаАлерт", - говорится в сообщении.

Как сообщило ведомство, по плану добровольцы переместятся в село Единка для обследования нового района в субботу, 25 июля. Отмечается, что для этого задействуют Ан-2 Дальнереченской региональной поисково-спасательной базы.

Кроме того, в районе поиска остаются сотрудники ГОЧС Приморского края, а также в готовности находятся два вертолета Ми-8 (Хабаровской РПСБ в структуре Росавиации и МЧС России).