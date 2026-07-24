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В Приморском крае продолжаются поиски пропавшего вертолета - РИА Новости, 24.07.2026
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18:20 24.07.2026
В Приморском крае продолжаются поиски пропавшего вертолета

В Приморском крае продолжаются поиски пропавшего вертолета Robinson R44

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморском крае продолжаются поиски вертолета Robinson R44, пропавшего 21 июня.
  • Для продолжения поисков вертолета было принято решение использовать БПЛА, а также задействовать Ан-2 Дальнереченской региональной поисково-спасательной базы.
  • Воздушные суда, привлекаемые к поиску, уже обследовали более восьми тысяч квадратных километров площади, выполнили 87 полетов с общим налетом более 140 часов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Поиски вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае 21 июня, продолжаются, на оперативном штабе было принято решение использовать для этого БПЛА, сообщила Росавиация.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
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"Продолжаем поиски вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат", пропавшего в Приморском крае 21 июня. Сегодня на оперативном штабе на базе Дальневосточного МТУ Росавиации решили продолжить поиск с использованием БПЛА. Этим занимаются специалисты добровольческого поисково-спасательного объединения "ЛизаАлерт", - говорится в сообщении.
Как сообщило ведомство, по плану добровольцы переместятся в село Единка для обследования нового района в субботу, 25 июля. Отмечается, что для этого задействуют Ан-2 Дальнереченской региональной поисково-спасательной базы.
Кроме того, в районе поиска остаются сотрудники ГОЧС Приморского края, а также в готовности находятся два вертолета Ми-8 (Хабаровской РПСБ в структуре Росавиации и МЧС России).
Подчеркивается, что за все время воздушные суда, привлекаемые к поиску, обследовали более восьми тысяч квадратных километров площади, выполнили 87 полетов с общим налетом более 140 часов.
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Приморский крайТернейский районРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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