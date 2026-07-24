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В Приморье двух человек осудили за контрабанду леса на 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.07.2026
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08:23 24.07.2026
В Приморье двух человек осудили за контрабанду леса на 1,6 миллиарда рублей

В Приморье двух человек осудили на 10 и 11 лет за контрабанду леса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двух жителей Приморья, организовавших в составе ОПГ незаконный вывоз древесины за границу, приговорили к лишению свободы на сроки 10 и 11 лет.
  • Подсудимые оштрафованы на 700 и 950 тысяч рублей в зависимости от роли каждого.
  • Имущество осужденных общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Приморья, в составе ОПГ организовавших вывоз за границу древесины на сумму более 1,6 миллиарда рублей, к лишению свободы на сроки 10 и 11 лет, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
В пресс-службе судов агентству уточнили, что двое приморцев в составе ОПГ незаконно вывезли за границу лесоматериалы на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
«
"Суд назначил подсудимым наказание... в виде реального лишения свободы на срок 10 лет и 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
Также подсудимые оштрафованы на 700 и 950 тысяч рублей в зависимости от роли каждого. Их имущество общей стоимостью более 311 миллионов рублей конфисковано.
В пресс-службе судов добавили, что дело рассмотрено в заочном порядке в связи с нахождением подсудимых в международном розыске.
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