Защита обжаловала приговор экс-главе 27-го Центрального НИИ Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Андрея Протасова, бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ, обжаловала приговор в Савеловский суд Москвы.

Савеловский суд Москвы приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы со штрафом и конфискацией.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила жалоба защиты на 13-летний приговор бывшему начальнику 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении должностных полномочий, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что апелляционная жалоба защиты поступила в суд вскоре после приговора.

Савеловский суд столицы 20 июля назначил Протасову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в 20 миллионов рублей и конфискацией ещё 7 миллионов.

Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе и воинского звания подполковника в отставке. Протасова взяли под стражу в зале суда.

Как сообщали в Главном военном следственном управлении СК , Протасову было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

Согласно сообщению, установлено, что в 2014-2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. На Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты, в 2020-2025 годах он, как полагает следствие, получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.