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Защита обжаловала приговор экс-главе 27-го Центрального НИИ Минобороны - РИА Новости, 24.07.2026
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12:27 24.07.2026
Защита обжаловала приговор экс-главе 27-го Центрального НИИ Минобороны

Защита обжаловала 13-летний приговор экс-главе 27-го Центрального НИИ Минобороны

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Андрея Протасова, бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ, обжаловала приговор в Савеловский суд Москвы.
  • Савеловский суд Москвы приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы со штрафом и конфискацией.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила жалоба защиты на 13-летний приговор бывшему начальнику 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении должностных полномочий, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что апелляционная жалоба защиты поступила в суд вскоре после приговора.
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Савеловский суд столицы 20 июля назначил Протасову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в 20 миллионов рублей и конфискацией ещё 7 миллионов.
Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе и воинского звания подполковника в отставке. Протасова взяли под стражу в зале суда.
Как сообщали в Главном военном следственном управлении СК, Протасову было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
Согласно сообщению, установлено, что в 2014-2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. На Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты, в 2020-2025 годах он, как полагает следствие, получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.
На имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.
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