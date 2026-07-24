Трамп предпочел Вэнса госсекретарю Рубио в качестве преемника, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года.

Ранее он обращался с Вэнсом и Марко Рубио как с претендентами на выдвижение, но несколько недель назад прекратил это в отношении Рубио.

Внимание Трампа привлекло то, как вице-президент Джей Ди Вэнс придерживается собственной линии и одновременно доносит позицию администрации.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, а к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел, сообщает телеканал MS Now со ссылкой на ряд информированных источников.

"Неофициальный отбор президентом Дональдом Трампом своего преемника на 2028 год, кажется, закончен, - по крайней мере на этот момент", - говорится в материале.

"Теперь это превратилось в "Джей Ди наш человек, мы должны помогать Джей Ди", - такими словами описал телеканалу отношение Трампа неназванный высокопоставленный сотрудник администрации.

Если до недавнего времени Трамп обращался с Вэнсом и Рубио как с претендентами на выдвижение, то несколько недель назад это прекратилось в отношении последнего, рассказали телеканалу пять источников.

Внимание Трампа привлекло то, как вице-президент придерживается собственной линии в не самой дружественной среде и одновременно доносит позицию администрации, считают собеседники телеканала.

Однако президент США склонен менять свое отношение к людям, отмечается в материале.

В начале июля агентство AP со ссылкой на помощников Рубио сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.