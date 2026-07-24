Трамп предпочел Вэнса госсекретарю Рубио в качестве преемника, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года.
- Ранее он обращался с Вэнсом и Марко Рубио как с претендентами на выдвижение, но несколько недель назад прекратил это в отношении Рубио.
- Внимание Трампа привлекло то, как вице-президент Джей Ди Вэнс придерживается собственной линии и одновременно доносит позицию администрации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, а к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел, сообщает телеканал MS Now со ссылкой на ряд информированных источников.
"Неофициальный отбор президентом Дональдом Трампом своего преемника на 2028 год, кажется, закончен, - по крайней мере на этот момент", - говорится в материале.
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"Теперь это превратилось в "Джей Ди наш человек, мы должны помогать Джей Ди", - такими словами описал телеканалу отношение Трампа неназванный высокопоставленный сотрудник администрации.
Если до недавнего времени Трамп обращался с Вэнсом и Рубио как с претендентами на выдвижение, то несколько недель назад это прекратилось в отношении последнего, рассказали телеканалу пять источников.
Внимание Трампа привлекло то, как вице-президент придерживается собственной линии в не самой дружественной среде и одновременно доносит позицию администрации, считают собеседники телеканала.
Однако президент США склонен менять свое отношение к людям, отмечается в материале.
В начале июля агентство AP со ссылкой на помощников Рубио сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.