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Адвокат: ФРГ скрыла версию о роли Киева в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 24.07.2026
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13:15 24.07.2026 (обновлено: 14:56 24.07.2026)
Адвокат: ФРГ скрыла версию о роли Киева в подрыве "Северных потоков"

Канестрини: от Италии скрыли версию о роли Киева в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФРГ скрыла от Италии версию о причастности госорганов Украины к диверсии на «Северных потоках», сообщил адвокат Никола Канестрини.
  • По словам адвоката, выдача обвиняемого Сергея Кузнецова была получена путем сокрытия информации от итальянских судебных органов.
  • Кузнецов был задержан в итальянской провинции Римини 21 августа 2025 года и через несколько месяцев передан Германии.
РИМ, 24 июл - РИА Новости. ФРГ скрыла от Италии версию о причастности госорганов Украины к диверсии на "Северных потоках", сообщил адвокат Никола Канестрини.
По словам адвоката украинца, который под арестом в Италии фигурировал как Сергей Кузнецов, выдача обвиняемого была получена путем сокрытия информации.
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Он утверждает, что обвинение прокуратуры ФРГ было основано на обстоятельствах, которые, по его словам, не были упомянуты в ордере на арест, на основании которого Италия выдала Кузнецова Германии.
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"Даже если исходить исключительно из версии самой прокуратуры, она основана на наличии вооруженного конфликта и приказов государственных органов - и ни одно из этих обстоятельств никогда не было сообщено итальянским судебным органам", - говорится в комментарии адвоката. Текст его заявления есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что взаимное доверие между государствами - членами ЕС - это не просто формальная формула вежливости, а сама основа Европейского ордера на арест, предполагающая, что запрашивающий орган сообщает все известные ему обстоятельства.
Адвокат уточнил, что эти факты были известны следствию уже тогда, когда защите отказывали в доступе к материалам дела.
"И именно эти обстоятельства потребовали бы от Апелляционного суда иной оценки вопроса о функциональном иммунитете", - добавил он.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в итальянской провинции Римини и через несколько месяцев был передан Германии по результатам двух процессов.
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