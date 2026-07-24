Краткий пересказ от РИА ИИ ФРГ скрыла от Италии версию о причастности госорганов Украины к диверсии на «Северных потоках», сообщил адвокат Никола Канестрини.

По словам адвоката, выдача обвиняемого Сергея Кузнецова была получена путем сокрытия информации от итальянских судебных органов.

Кузнецов был задержан в итальянской провинции Римини 21 августа 2025 года и через несколько месяцев передан Германии.

РИМ, 24 июл - РИА Новости. ФРГ скрыла от Италии версию о причастности госорганов Украины к диверсии на "Северных потоках", сообщил адвокат Никола Канестрини.

По словам адвоката украинца, который под арестом в Италии фигурировал как Сергей Кузнецов, выдача обвиняемого была получена путем сокрытия информации.

Он утверждает, что обвинение прокуратуры ФРГ было основано на обстоятельствах, которые, по его словам, не были упомянуты в ордере на арест, на основании которого Италия выдала Кузнецова Германии.

« "Даже если исходить исключительно из версии самой прокуратуры, она основана на наличии вооруженного конфликта и приказов государственных органов - и ни одно из этих обстоятельств никогда не было сообщено итальянским судебным органам", - говорится в комментарии адвоката. Текст его заявления есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что взаимное доверие между государствами - членами ЕС - это не просто формальная формула вежливости, а сама основа Европейского ордера на арест, предполагающая, что запрашивающий орган сообщает все известные ему обстоятельства.

Адвокат уточнил, что эти факты были известны следствию уже тогда, когда защите отказывали в доступе к материалам дела.

"И именно эти обстоятельства потребовали бы от Апелляционного суда иной оценки вопроса о функциональном иммунитете", - добавил он.