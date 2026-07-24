Морские терминалы "Портового альянса" обработали за полгода 21,8 млн грузов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Морские терминалы группы компаний "Портовый альянс" обработали 21,8 миллиона тонн грузов за период с января по июнь 2026 года, показатель вырос на 10% по сравнению с годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что основной вклад в результат обеспечили экспортные навалочные грузы, прежде всего – энергетический уголь и минеральные удобрения. Динамика роста сохраняется за счет перераспределения грузопотоков и усиления работы на Дальнем Востоке. Флагман группы – специализированный терминал "Остерра" – нарастил грузооборот на 45% – до 12,1 миллиона тонн.

Параллельно в Мурманске из-за продолжающегося снижения перевалки угля группа последовательно расширяла грузовую базу, наращивая обработку заполярной железной руды и минеральных удобрений. В Мурманском морском торговом порту за первое полугодие 2026 года перевалка железорудного концентрата выросла на 36,5% (до 1,22 миллиона тонн), а доля удобрений в грузообороте Мурманского балкерного терминала – до 77% (1,63 миллиона тонн против 813 тысяч тонн в прошлом году).

В Черном море и на Балтике специализированные терминалы продолжали стабильно обеспечивать экспорт минеральных удобрений, обработав почти 1,4 миллиона тонн груза. В компании подчеркнули, что такая структура активов позволяет сохранять устойчивость работы даже при изменении рыночной конъюнктуры и логистических потоков.

Отдельный фактор операционной эффективности – работа с балкерным флотом, отметили в группе компаний. Она напрямую влияет на скорость обработки судов, экономику и устойчивость всей логистической цепочки. За шесть месяцев терминалы и порты группы "Портовый Альянс" обработали 149 судов класса "Панамакс" и 45 судов-гигантов "Кейпсайз".