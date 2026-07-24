Рейтинг@Mail.ru
Морские терминалы "Портового альянса" обработали за полгода 21,8 млн грузов - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 24.07.2026
Морские терминалы "Портового альянса" обработали за полгода 21,8 млн грузов

Рост обработки грузов морскими терминалами "Портового альянса" составил 10%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРазгрузка баржи
Разгрузка баржи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Разгрузка баржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Морские терминалы группы компаний "Портовый альянс" обработали 21,8 миллиона тонн грузов за период с января по июнь 2026 года, показатель вырос на 10% по сравнению с годом ранее, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что основной вклад в результат обеспечили экспортные навалочные грузы, прежде всего – энергетический уголь и минеральные удобрения. Динамика роста сохраняется за счет перераспределения грузопотоков и усиления работы на Дальнем Востоке. Флагман группы – специализированный терминал "Остерра" – нарастил грузооборот на 45% – до 12,1 миллиона тонн.
Портовый альянс обеспечил выгрузку почти 290 тыс вагонов за полгода - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
"Портовый альянс" обеспечил выгрузку почти 290 тыс вагонов за полгода
15 июля, 15:29
Параллельно в Мурманске из-за продолжающегося снижения перевалки угля группа последовательно расширяла грузовую базу, наращивая обработку заполярной железной руды и минеральных удобрений. В Мурманском морском торговом порту за первое полугодие 2026 года перевалка железорудного концентрата выросла на 36,5% (до 1,22 миллиона тонн), а доля удобрений в грузообороте Мурманского балкерного терминала – до 77% (1,63 миллиона тонн против 813 тысяч тонн в прошлом году).
В Черном море и на Балтике специализированные терминалы продолжали стабильно обеспечивать экспорт минеральных удобрений, обработав почти 1,4 миллиона тонн груза. В компании подчеркнули, что такая структура активов позволяет сохранять устойчивость работы даже при изменении рыночной конъюнктуры и логистических потоков.
Отдельный фактор операционной эффективности – работа с балкерным флотом, отметили в группе компаний. Она напрямую влияет на скорость обработки судов, экономику и устойчивость всей логистической цепочки. За шесть месяцев терминалы и порты группы "Портовый Альянс" обработали 149 судов класса "Панамакс" и 45 судов-гигантов "Кейпсайз".
АО "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах РФ: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год.
Мурманский торговый порт - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Яковчук: увеличение грузопотока в Мурманск соответствует госинтересам
23 июля, 10:26
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала