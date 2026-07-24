Крупнейшая партия Польши лишилась 40 депутатов из-за раскола

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате внутрипартийного раскола партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лишилась 40 депутатов сейма.

Конфликт внутри партии разгорелся после того, как ее руководство приняло решение запретить своим членам состоять в других политических организациях.

Самой крупной фракцией в сейме Польши стала «Гражданская платформа» премьера Дональда Туска — у нее 156 мандатов.

ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Крупнейшая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лишилась 40 депутатов сейма в результате внутрипартийного раскола, заявил экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.

"Я знаю, что появлялись различные цифры. Нас 40 депутатов, сенатор и три евродепутата", - сказал Моравецкий журналистам.

При этом он заявил, что до последнего момента пытался избежать раскола в партии.

"До последней минуты мы боролись за единство лагеря "Права и справедливости". Сегодня утром я направил список новых предложений председателю Ярославу Качиньскому ", - сказал экс-премьер.

Конфликт внутри "Права и справедливости" разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность. Решение фактически направлено против созданного вице-председателем партии и экс-премьером Польши Матеушем Моравецким объединения "Развитие плюс", которое Качиньский рассматривает как потенциальный альтернативный центр влияния.

Недавно Качиньский поставил ультиматум, потребовав от Моравецкого ликвидировать его объединение, а от других примкнувших к нему членов PiS официально из него выйти. Лидер PiS дал срок на выполнение своего требования до пятницы, заявив, что не подчинившиеся будут исключены из партии. С таким предложением не согласились Моравецкий и ряд его сторонников.

Срок ультиматума Качиньского истек в полночь с четверга на пятницу, и утром председатель партии заявил, что не выполнившие его условия перестали быть членами партии.