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Крупнейшая партия Польши лишилась 40 депутатов из-за раскола - РИА Новости, 24.07.2026
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16:40 24.07.2026
Крупнейшая партия Польши лишилась 40 депутатов из-за раскола

Моравецкий: партия Качиньского лишилась 40 депутатов сейма из-за раскола

© AP Photo / Czarek SokolowskiМатеуш Моравецкий во время выступления в сейме Польши
Матеуш Моравецкий во время выступления в сейме Польши - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Матеуш Моравецкий во время выступления в сейме Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате внутрипартийного раскола партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лишилась 40 депутатов сейма.
  • Конфликт внутри партии разгорелся после того, как ее руководство приняло решение запретить своим членам состоять в других политических организациях.
  • Самой крупной фракцией в сейме Польши стала «Гражданская платформа» премьера Дональда Туска — у нее 156 мандатов.
ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Крупнейшая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лишилась 40 депутатов сейма в результате внутрипартийного раскола, заявил экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.
"Я знаю, что появлялись различные цифры. Нас 40 депутатов, сенатор и три евродепутата", - сказал Моравецкий журналистам.
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При этом он заявил, что до последнего момента пытался избежать раскола в партии.
"До последней минуты мы боролись за единство лагеря "Права и справедливости". Сегодня утром я направил список новых предложений председателю Ярославу Качиньскому", - сказал экс-премьер.
Конфликт внутри "Права и справедливости" разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность. Решение фактически направлено против созданного вице-председателем партии и экс-премьером Польши Матеушем Моравецким объединения "Развитие плюс", которое Качиньский рассматривает как потенциальный альтернативный центр влияния.
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Недавно Качиньский поставил ультиматум, потребовав от Моравецкого ликвидировать его объединение, а от других примкнувших к нему членов PiS официально из него выйти. Лидер PiS дал срок на выполнение своего требования до пятницы, заявив, что не подчинившиеся будут исключены из партии. С таким предложением не согласились Моравецкий и ряд его сторонников.
Срок ультиматума Качиньского истек в полночь с четверга на пятницу, и утром председатель партии заявил, что не выполнившие его условия перестали быть членами партии.
Таким образом в сейме Польши "Право и справедливость" теперь имеет 146 депутатов вместо 186. В следствие этого самой крупной фракцией стала "Гражданская платформа" премьера Дональда Туска – 156 мандатов.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийМатеуш МоравецкийДональд ТускПраво и справедливость
 
 
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