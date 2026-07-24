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В крупнейшей польской политической партии произошел раскол - РИА Новости, 24.07.2026
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14:31 24.07.2026
В крупнейшей польской политической партии произошел раскол

В крупнейшей польской партии "Право и справедливость" произошел раскол

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер крупнейшей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер крупнейшей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер крупнейшей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В партии "Право и справедливость" (PiS) произошел раскол из-за решения руководства запретить своим членам состоять в других политических организациях.
  • Председатель PiS Ярослав Качиньский потребовал от вице-председателя партии Матеуша Моравецкого ликвидировать его объединение "Развитие плюс".
ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Раскол произошел в крупнейшей политической партии Польши "Право и справедливость" (PiS), передает корреспондент РИА Новости.
Конфликт внутри "Права и справедливости" разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность. Решение фактически направлено против созданного вице-председателем партии и экс-премьером Польши Матеушем Моравецким объединения "Развитие плюс", которое Качиньский рассматривает как потенциальный альтернативный центр влияния.
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Недавно Качиньский поставил ультиматум, потребовав от Моравецкого ликвидировать его объединение, а от других примкнувших к нему членов PiS официально из него выйти. Лидер PiS дал срок на выполнение своего требования до пятницы, заявив, что не подчинившиеся будут исключены из партии. С таким предложением не согласился Моравецкий и ряд его сторонников.
"Несколько депутатов нашей партии отказались от членства в "Праве и справедливости". Все знали, что они должны подписать и одновременно знали последствия неподписания. Но они приняли такое решение, какое приняли", - Заявил Качиньский журналистам.
Он проинформировал, что во вторник состоится заседание политического комитета "Права и справедливости", который "примет к сведению" произошедшую ситуацию.
Сам Моравецкий ранее заявил, что отвергает претензии Качиньского, утверждая, что "Развитие плюс" не конкурировало с PiS, а призвано расширить поддержку правоконсервативного лагеря и подготовить его к парламентским выборам 2027 года.
По последним данным, не подали требуемые заявления о прекращении своей деятельности в объединении Моравецкого около 40 депутатов парламента Польши.
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