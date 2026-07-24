В крупнейшей польской политической партии произошел раскол

Краткий пересказ от РИА ИИ В партии "Право и справедливость" (PiS) произошел раскол из-за решения руководства запретить своим членам состоять в других политических организациях.

Председатель PiS Ярослав Качиньский потребовал от вице-председателя партии Матеуша Моравецкого ликвидировать его объединение "Развитие плюс".

ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Раскол произошел в крупнейшей политической партии Польши "Право и справедливость" (PiS), передает корреспондент РИА Новости.

Конфликт внутри " Права и справедливости " разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность. Решение фактически направлено против созданного вице-председателем партии и экс-премьером Польши Матеушем Моравецким объединения "Развитие плюс", которое Качиньский рассматривает как потенциальный альтернативный центр влияния.

Недавно Качиньский поставил ультиматум, потребовав от Моравецкого ликвидировать его объединение, а от других примкнувших к нему членов PiS официально из него выйти. Лидер PiS дал срок на выполнение своего требования до пятницы, заявив, что не подчинившиеся будут исключены из партии. С таким предложением не согласился Моравецкий и ряд его сторонников.

"Несколько депутатов нашей партии отказались от членства в "Праве и справедливости". Все знали, что они должны подписать и одновременно знали последствия неподписания. Но они приняли такое решение, какое приняли", - Заявил Качиньский журналистам.

Он проинформировал, что во вторник состоится заседание политического комитета "Права и справедливости", который "примет к сведению" произошедшую ситуацию.

Сам Моравецкий ранее заявил, что отвергает претензии Качиньского, утверждая, что "Развитие плюс" не конкурировало с PiS, а призвано расширить поддержку правоконсервативного лагеря и подготовить его к парламентским выборам 2027 года.