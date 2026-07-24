Польша хочет участвовать в производстве ракет для ЗРК Patriot на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша хочет участвовать в производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины.
- Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая предложила трехстороннее сотрудничество США, Украины и Польши в этом проекте.
- Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
ВАРШАВА, 24 июл – РИА Новости. Польша хочет участвовать в производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины, заявила заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
Собковяк-Чарнецкая в четверг встретилась со своими коллегами в Пентагоне и Госдепартаменте США.
"В ходе брифинга для СМИ замминистра сообщила, что одной из затронутых тем было производство ракет для систем ПВО Patriot. Речь шла среди прочего о концепции создания завода по производству боеприпасов для этих систем на Украине", - сообщает издание Onet.
Собковяк-Чарнецкая сослалась на заявления президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре, то есть о том, что будет рассмотрена возможность размещения завода по производству Patriot на территории Украины.
"Мы предложили, чтобы это было трехстороннее сотрудничество, то есть США, Украина, но и Польша, потому что речь идет о защите этого производства, чтобы это производство велось в безопасном месте", - сказала замминистра.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.