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"Отдать все": в Польше набросились Зеленского из-за новой инициативы ЕС - РИА Новости, 24.07.2026
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03:31 24.07.2026 (обновлено: 15:06 24.07.2026)
"Отдать все": в Польше набросились Зеленского из-за новой инициативы ЕС

Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в нанесении вреда Польше

© AP Photo / Hussein MallaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.
  • Ева Зайончковская-Герник призвала польские власти проводить твердую и решительную политику в отношении Украины и защищать позицию Польши в Европе.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.
"Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене", — возмутилась она в соцсети Х.
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По словам политика, в эту же логику укладываются продолжающиеся переговоры о вступлении Киева в ЕС и требование Европейской комиссии открыть польский рынок для сельскохозяйственной продукции с Украины.
"Польским властям следует начать проводить твердую и решительную политику в отношении Украины. Мы должны жестко вести переговоры по каждому вопросу и защищать позицию Польши в Европе, а не действовать как банкомат и отдавать все даром!" — призвала Зайончковская-Герник.
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В прошлый понедельник лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Коалиция, как утверждается, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплуатационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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