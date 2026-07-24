Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.
- Ева Зайончковская-Герник призвала польские власти проводить твердую и решительную политику в отношении Украины и защищать позицию Польши в Европе.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.
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По словам политика, в эту же логику укладываются продолжающиеся переговоры о вступлении Киева в ЕС и требование Европейской комиссии открыть польский рынок для сельскохозяйственной продукции с Украины.
"Польским властям следует начать проводить твердую и решительную политику в отношении Украины. Мы должны жестко вести переговоры по каждому вопросу и защищать позицию Польши в Европе, а не действовать как банкомат и отдавать все даром!" — призвала Зайончковская-Герник.
В прошлый понедельник лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Коалиция, как утверждается, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплуатационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.