Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.

Ева Зайончковская-Герник призвала польские власти проводить твердую и решительную политику в отношении Украины и защищать позицию Польши в Европе.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в попытке заблокировать членство Варшавы в коалиции против баллистических ракет.

Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах, пытаясь решать дела в первую очередь с Германией и тем самым занять наше место на европейской арене", — возмутилась она в соцсети Х

По словам политика, в эту же логику укладываются продолжающиеся переговоры о вступлении Киева в ЕС и требование Европейской комиссии открыть польский рынок для сельскохозяйственной продукции с Украины.

"Польским властям следует начать проводить твердую и решительную политику в отношении Украины. Мы должны жестко вести переговоры по каждому вопросу и защищать позицию Польши в Европе, а не действовать как банкомат и отдавать все даром!" — призвала Зайончковская-Герник.

В прошлый понедельник лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Коалиция, как утверждается, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплуатационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.