Полиция нашла подростков, нападавших на жителей Нижнего Новгорода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники полиции установили личности пяти подростков, которые устраивали стычки в центре Нижнего Новгорода.
- На родителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КоАП России.
- Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России (хулиганство) после нападения подростков на молодых людей в центре города.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности пяти подростков, устраивавших стычки в центре Нижнего Новгорода, их поставят на учет, а на родителей составлены протоколы, сообщает региональное ГУМВД.
Ранее в местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что группа подростков напала на музыкантов на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Утверждалось, что ранее подростки приставали и к другим прохожим.
"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установлены личности всех участников инцидента. Предполагаемыми инициаторами произошедшего оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что подростков доставили в следственные органы для процессуальных действий. На их родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
"Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства, все несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет", - отметили в полиции.
В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области проинформировали, что после нападения подростков на молодых людей в центре города возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие", - добавили в региональном СУСК.