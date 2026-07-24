Полиция нашла подростков, нападавших на жителей Нижнего Новгорода

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники полиции установили личности пяти подростков, которые устраивали стычки в центре Нижнего Новгорода.

На родителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КоАП России.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России (хулиганство) после нападения подростков на молодых людей в центре города.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности пяти подростков, устраивавших стычки в центре Нижнего Новгорода, их поставят на учет, а на родителей составлены протоколы, сообщает региональное ГУМВД.

Ранее в местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что группа подростков напала на музыкантов на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Утверждалось, что ранее подростки приставали и к другим прохожим.

"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками уголовного розыска в кратчайшие сроки установлены личности всех участников инцидента. Предполагаемыми инициаторами произошедшего оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что подростков доставили в следственные органы для процессуальных действий. На их родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

"Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства, все несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет", - отметили в полиции.

В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области проинформировали, что после нападения подростков на молодых людей в центре города возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).