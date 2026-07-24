В Краснодаре накажут девушку, опубликовавшую видео с горящим складом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция обнаружила в интернете видео, на котором запечатлено горящее после атаки складское помещение в Краснодаре.
- Автором ролика оказалась 19-летняя жительница.
- Ее ждет административное наказание за нарушение запрета на съемку и распространение материалов о последствиях применения БПЛА.
КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Полиция установила личность жительницы Краснодара, опубликовавшей в интернете видео с горящим после атаки БПЛА складским комплексом, ее ждет административное наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По информации полиции, сотрудники краевого главка обнаружили в интернете видео, на котором девушка показывает горящее после атаки БПЛА складское помещение в Краснодаре и установленные вдоль него объекты. Автором публикации оказалась 19-летняя жительница Краснодара.
"Девушка нарушила введенный на Кубани запрет на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствий применения БПЛА, а также местах дислокации военных подразделений", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в действиях жительницы Краснодара усматриваются признаки нарушения статьи 4.17 закона № 608-КЗ "Об административных правонарушениях", материалы направлены в краевую администрацию.
В среду оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА.