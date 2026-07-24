В Мытищах подросток попытался поджечь АЗС

В ходе опроса предросток пояснил, что в мессенджере начал переписываться с неизвестными, которые, оказывая психологическое давление и угрожая, заставили его выполнить преступление. Следуя указаниям, парень облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь, но его остановили работники АЗС и передали полицейским. Возгорание не допущено.