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В Мытищах подросток попытался поджечь АЗС - РИА Новости, 24.07.2026
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14:26 24.07.2026
В Мытищах подросток попытался поджечь АЗС

В Мытищах задержали пытавшегося поджечь АЗС подростка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мытищах четырнадцатилетний подросток пытался поджечь топливный резервуар на автозаправочной станции.
  • Подростка задержали сотрудники полиции, он пояснил, что действовал под психологическим давлением и по указанию неизвестных лиц в мессенджере.
  • В отношении подростка возбудили уголовное дело, он отправлен под домашний арест.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, которому угрожали неизвестные, пытался поджечь автозаправочную станцию в Мытищах, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
В полицию в Мытищах поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на Олимпийском проспекте подросток пытается поджечь топливный резервуар.
"Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Им оказался 14-летний местный житель", – сказала Петрова.
В ходе опроса предросток пояснил, что в мессенджере начал переписываться с неизвестными, которые, оказывая психологическое давление и угрожая, заставили его выполнить преступление. Следуя указаниям, парень облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь, но его остановили работники АЗС и передали полицейским. Возгорание не допущено.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Подросток отправлен под домашний арест.
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