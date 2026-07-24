В Мытищах подросток попытался поджечь АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мытищах четырнадцатилетний подросток пытался поджечь топливный резервуар на автозаправочной станции.
- Подростка задержали сотрудники полиции, он пояснил, что действовал под психологическим давлением и по указанию неизвестных лиц в мессенджере.
- В отношении подростка возбудили уголовное дело, он отправлен под домашний арест.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, которому угрожали неизвестные, пытался поджечь автозаправочную станцию в Мытищах, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
В полицию в Мытищах поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на Олимпийском проспекте подросток пытается поджечь топливный резервуар.
"Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Им оказался 14-летний местный житель", – сказала Петрова.
В ходе опроса предросток пояснил, что в мессенджере начал переписываться с неизвестными, которые, оказывая психологическое давление и угрожая, заставили его выполнить преступление. Следуя указаниям, парень облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы поджечь, но его остановили работники АЗС и передали полицейским. Возгорание не допущено.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Подросток отправлен под домашний арест.
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