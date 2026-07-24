В Калининградской области ищут пропавшего в среду подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция ищет 14-летнего подростка, который ушел из квартиры в Правдинске Калининградской области 22 июля.
- Подросток крупного телосложения, у него русые волосы средней длины, рост — 165 сантиметров, косит на правый глаз.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Полиция ищет 14-летнего подростка, который в среду ушел из квартиры в городе Правдинск Калининградской области, сообщило региональное управление МВД.
"Отделением полиции по Правдинскому муниципальному округу разыскивается (мальчик - ред.) 2012 года рождения, который 22 июля в период времени с 5.00 до 16.00 (с 6.00 до 17.00 мск - ред.) ушел из квартиры, расположенной на улице 28-й Армии. До настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что пропавший 14-летний подросток крупного телосложения, у него русые волосы средней длины, рост – 165 сантиметров.
Мальчик косит на правый глаз, привели в УМВД особую примету.