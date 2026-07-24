В Самарской области подросток погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле

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"В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в канале главка на платформе "Макс".