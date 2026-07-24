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В Самарской области подросток погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле - РИА Новости, 24.07.2026
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16:04 24.07.2026
В Самарской области подросток погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле

МВД: в Самарской области подросток на мотоцикле врезался в дерево и погиб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызранском районе Самарской области подросток, управлявший мотоциклом Kayo, врезался в дерево.
  • Несовершеннолетний погиб на месте ДТП до прибытия скорой помощи.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Подросток 2010 года рождения, проезжая на мотоцикле по лесополосе в Сызранском районе Самарской области, врезался в дерево и погиб, сообщил региональный главк МВД.
По данным полицейских, авария произошла около 17.00 мск в четверг. В ДТП попал водитель мототранспортного средства Kayo 2010 года рождения. Он двигался по лесополосе со стороны города Октябрьска в направлении Сызрани.
«
"В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
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