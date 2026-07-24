В Самарской области подросток погиб, врезавшись в дерево на мотоцикле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сызранском районе Самарской области подросток, управлявший мотоциклом Kayo, врезался в дерево.
- Несовершеннолетний погиб на месте ДТП до прибытия скорой помощи.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Подросток 2010 года рождения, проезжая на мотоцикле по лесополосе в Сызранском районе Самарской области, врезался в дерево и погиб, сообщил региональный главк МВД.
По данным полицейских, авария произошла около 17.00 мск в четверг. В ДТП попал водитель мототранспортного средства Kayo 2010 года рождения. Он двигался по лесополосе со стороны города Октябрьска в направлении Сызрани.
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"В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). На месте дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
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