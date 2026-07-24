Звериная ненависть к России и презрение к Донбассу — вот два определяющих мотива, которыми руководствуется новоиспеченный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается после знакомства с первым опубликованным украинскими СМИ интервью с ним.

"Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении" — так он описывает Россию и ее народ.

Есть у него и другие весьма симптоматичные представления: "завистливые любители халявы, которые не хотят работать" — так он описывает жителей ДНР и ЛНР.

А вот уже о Мариуполе 2014-го: "Масса, я не назову это народом, потому что большинство выкриков указывали на пророссийский след".

В общем, адепт "тысячелетней Украины" — это тоже, кстати, цитата — в формулировках не очень избирателен и с радостью в беседе с журналисткой выворачивает свое нутро.

Здесь, правда, необходимо сделать оговорку. Само интервью выложили в среду, но записывали его аж в мае 2023-го. Так что тут можно было бы отговориться тем, что интервью старое, взгляды уже не те, да хотя бы сослаться на то, что высказывания вырваны из контекста — хотя там час этого контекста, который показывает, что именно такой парадигмы Драпатый и придерживается.

Но ничего это сделано не было. Да и, по правде сказать, зная скоординированность и тотальную управляемость украинских медиа, сложно представить, чтобы полную версию разговора выложили без согласия нового украинского главкома. От своих слов Драпатый не отказался, а значит, их можно считать его актуальной точкой зрения. Человек, что называется, в танке. Или, вернее сказать, в БМП-2.

В каком-то смысле это можно считать хорошей новостью. Здесь, конечно, необходимо сделать оговорку о том, что Россия никогда не желала Украине и ее народу трагедии, которая неумолимо приближается, и хотелось бы, чтобы все проблемы можно было решить иным способом.

Но, во-первых, Киев сам записал украинцев в наемную армию Запада, и поэтому приходится исходить из реального положения дел. А во-вторых — "каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить". И после назначения Драпатого эти слова в отношении Украины более чем уместны.

Реалии таковы, что Украина должна потерпеть сокрушительное поражение. И чем активнее она сопротивляется, тем больше мы убеждаемся в том, что это единственный способ обеспечить безопасность России и избежать большой войны с Европой.

Контуры этого поражения уже вырисовываются в украинской демографии. Министр социальной политики Денис Улютин еще в мае озвучил данные, согласно которым на подконтрольной Киеву территории проживают 22-25 миллионов человек. Наивно полагать, что, когда конфликт завершится, миллионы уехавших захотят вернуться. В большинстве своем это молодые женщины из городов, получившие высшее образование. Им незачем возвращаться в разрушенную войной страну. Те, у которых нет семьи, найдут себе мужей в Европе. А к тем, у кого они есть, с Украины поедут мужья — как только откроются границы. Так что отток, скорее всего, увеличится.

Добавим сюда и без того колоссальный перевес смертности над рождаемостью. Без учета погибших на войне за последние полгода на Украине умерли почти 260 тысяч человек. Родилось при этом всего 73 тысячи детей. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика для Киева становится все более и более удручающей.

Но нас, как уже сказано выше, не интересует вымирание Украины. Эта информация лишь дает представление о том, насколько тяжелая ситуация сложилась там уже сейчас и чего в этой связи можно ожидать. Нас интересует сугубо ее боеспособность. Именно утрата этого качества ВСУ может стать причиной поражения Украины. И здесь картина тоже не самая веселая для Киева.

Проблему дезертирства решить так и не удалось, а перерывы между стихийными бунтами против ТЦК сокращаются. Да и методы людоловов день ото дня становятся все более жесткими. Собственно, именно проблемы с комплектованием ВСУ и методы, которыми их пытаются решить, стали главным поводом для перестановок в правительстве. Уже бывший министр обороны Федоров не смог провести реформу ТЦК, но он же перекладывал вину на Сырского, которому те формально подчиняются.

Теперь всем этим будут заниматься Хмара и Драпатый. Последнего на эту должность вообще в каком-то смысле поставила улица — именно "картонный Майдан" вынудил Зеленского поменять главкома.

Но есть одна маленькая проблемка для Киева: задачи "набирать мясо для ВСУ" и "решить вопрос с ТЦК" нельзя решить одновременно, поскольку они прямо противоположны друг другу.

Получается довольно тонкая ирония. Украинки и забронированные студенты — именно они составляли основную массу протестующих — выбрали того, кто будет руководить отловом их соотечественников. А в недалеком будущем, возможно, и их самих.

И сложно представить более подходящего человека на эту должность, чем откровенный фашист Драпатый. Он ведь хочет уничтожить "не заслуживающую права на существование Россию"? Хочет. Так какая разница, сколько при этом погибнет украинцев.

Так что ради возвращения Донбасса, где живут ненавидимые им люди, он будет очень ответственно подходить к этому вопросу.

Конечно, украинский нацизм на пятый год войны ни для кого не новость — достаточно почитать крупных тамошних лидеров мнений, чтобы в этом убедиться. Они, к слову, очень активно топили за кандидатуру Драпатого.

Но то, что Киев действительно назначит фанатика на должность главкома, — звонок для Украины тревожный. Чем ближе армия и страна к краху, тем больше она нуждается в идеологически верных, а не толковых генералах.