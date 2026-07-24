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Пленный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.07.2026
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05:06 24.07.2026
Пленный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

Пленный Халковский: ВСУ в Курской области насиловали и убивали детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сообщил о преступлениях украинских военных в Курской области.
  • Украинские военные занимались мародерством и насилием над местными жителями, в том числе над детьми.
  • Преступники уничтожали следы своих злодеяний, обливая тела бензином и сжигая их.
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. Двадцать шестого апреля 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении последнего населенного пункта региона — села Горналь.
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По словам пленного, 78-я бригада ВСУ зашла в Курскую область 27 февраля 2025 года. Его сослуживцы с позывными Уж, Маляр и Бес тут же занялись мародерством и насилием над местными жителями.
"Детей маленьких с собой забирали, вывозили в лес, включали камеры, насиловали и избивали", — рассказал Халковский.
Он добавил, что украинские военнослужащие во время издевательств над людьми смеялись и получали удовольствие от происходящего.
"Уничтожали после себя следы, все обливали бензином и сжигали детей, чтобы не было видно", - уточнил он.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и в других приграничных российских регионах, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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