Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский сообщил о преступлениях украинских военных в Курской области.

Украинские военные занимались мародерством и насилием над местными жителями, в том числе над детьми.

Преступники уничтожали следы своих злодеяний, обливая тела бензином и сжигая их.

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область . Их продвижение удалось остановить. Двадцать шестого апреля 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении последнего населенного пункта региона — села Горналь.

По словам пленного, 78-я бригада ВСУ зашла в Курскую область 27 февраля 2025 года. Его сослуживцы с позывными Уж, Маляр и Бес тут же занялись мародерством и насилием над местными жителями.

"Детей маленьких с собой забирали, вывозили в лес, включали камеры, насиловали и избивали", — рассказал Халковский.

Он добавил, что украинские военнослужащие во время издевательств над людьми смеялись и получали удовольствие от происходящего.

"Уничтожали после себя следы, все обливали бензином и сжигали детей, чтобы не было видно", - уточнил он.