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Песков назвал заявления Драпатого о жителях Донбасса чудовищными - РИА Новости, 24.07.2026
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15:55 24.07.2026

Песков назвал заявления Драпатого о жителях Донбасса чудовищными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса чудовищными.
  • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ о гражданах России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса чудовищные, он и ему подобные не дадут представителям киевского режима выйти на мирное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Драпатого - заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ о гражданах России, в том числе о жителях Донбасса.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В ООН отказались комментировать заявление Драпатого о Донбассе
23 июля, 20:33
 
РоссияДонбассМихаил ДрапатыйДмитрий ПесковПавел ЗарубинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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