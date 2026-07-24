Песков назвал заявления Драпатого о жителях Донбасса чудовищными

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков назвал заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса чудовищными.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ о гражданах России.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса чудовищные, он и ему подобные не дадут представителям киевского режима выйти на мирное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Драпатого - заявление чудовищное. Это показывает, первое, что он нацист. Второе, это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.