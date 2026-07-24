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Жители Донбасса правильно решили выйти из состава Украины, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2026
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15:55 24.07.2026 (обновлено: 16:18 24.07.2026)
Жители Донбасса правильно решили выйти из состава Украины, заявил Песков

Песков: Жители Донбасса приняли правильное решение о выходе из состава Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Донбасса приняли правильное решение о выходе из состава Украины.
  • Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жители Донбасса приняли правильное решение о выходе из состава Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса, в частности.
"Жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Новый главком ВСУ оскорбил жителей Донбасса
23 июля, 15:44
 
В миреДонбассУкраинаРоссияДмитрий ПесковМихаил ДрапатыйПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
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