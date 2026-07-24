Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Донбасса приняли правильное решение о выходе из состава Украины.
- Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жители Донбасса приняли правильное решение о выходе из состава Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса, в частности.
"Жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин правильно решил защитить их. И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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23 июля, 15:44