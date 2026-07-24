Песков: Трамп искренен в желании найти варианты урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден в искренности желания американской стороны найти варианты урегулирования украинского конфликта.
- По его словам, Дональд Трамп и его переговорщики стремятся сформулировать приемлемые для всех стороны варианты.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики искренни в своем желании найти приемлемые для всех варианты урегулирования украинского конфликта, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.