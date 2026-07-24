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Песков: Трамп искренен в желании найти варианты урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.07.2026
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14:39 24.07.2026
Песков: Трамп искренен в желании найти варианты урегулирования на Украине

Песков: Трамп и переговорщики искренни в желании найти варианты урегулирования

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден в искренности желания американской стороны найти варианты урегулирования украинского конфликта.
  • По его словам, Дональд Трамп и его переговорщики стремятся сформулировать приемлемые для всех стороны варианты.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики искренни в своем желании найти приемлемые для всех варианты урегулирования украинского конфликта, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американцы искренни: и президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, говоря о процессе украинского урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Предложения по Украине должны быть приемлемыми, заявил Песков
Вчера, 14:34
 
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