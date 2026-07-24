Россия должна использовать дуализм позиции США по Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна использовать дуализм позиции Вашингтона в своих интересах.
- Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия должна в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона, основной интерес РФ - желание США способствовать мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам, а нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Песков Песков призвал ориентироваться на позицию МИД РФ в вопросе украинского урегулирования.