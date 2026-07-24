Предложения по Украине должны быть приемлемыми, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия открыта для предложений по Украине, но они должны быть приемлемыми для нее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия открыта для предложений по Украине, но они должны быть приемлемыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Песков Песков призвал ориентироваться на позицию МИД РФ в вопросе украинского урегулирования.