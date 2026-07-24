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ГК "Дело" запустила аналитический портал для участников контейнерного рынка - РИА Новости, 24.07.2026
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12:43 24.07.2026
ГК "Дело" запустила аналитический портал для участников контейнерного рынка

ГК "Дело" запустила портал с отраслевыми индексами, статданными и аналитикой

© Фото : Пресс-служба ГК "Дело"ГК "Дело" запустила аналитический портал для участников
ГК Дело запустила аналитический портал для участников - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба ГК "Дело"
ГК "Дело" запустила аналитический портал для участников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ГК "Дело" запустила цифровой портал "Дело.Аналитика", на котором публикуются отраслевые индексы, статистические данные и аналитические материалы о рынке контейнерных перевозок, сообщает компания.
В числе бесплатных инструментов портала — индекс конкурентоспособности маршрута, отражающий соотношение стоимости и сроков доставки, индекс привлекательности маршрута, учитывающий динамику объемов перевозок, изменение ставок и долю маршрута, а также индекс стоимости доставки контейнера. Индексы рассчитываются для перевозок 40-футового контейнера по маршруту Китай — Москва. Так, в июне стоимость транспортировки контейнера по данному маршруту достигла 9 тысяч долларов, увеличившись на 10,8% относительно мая.
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Дополнительно представлены данные об объемах перевозок и уровне контейнеризации, рассчитываемой по двум методологиям. В июне уровень общей контейнеризации составил 6,7%, тогда как показатель чистой контейнеризации, исключающий слабоконтейнеризируемые грузы, достиг уровня 30,6%.
Все числовые показатели обновляются ежемесячно.
Пользователям также доступны информационный раздел "Радар трендов в логистике" и блог с аналитическими материалами.
"При разработке портала мы опирались на собственную экспертизу Группы и массив операционных данных, которые мы генерируем и анализируем в обобщенном виде в ходе работы наших терминалов, морских и железнодорожных сервисов, транспортно-логистических компаний и других активов. Это позволяет формировать индикаторы, отражающие реальное состояние контейнерного рынка", — приводятся в сообщении слова директора по стратегическому маркетингу ГК "Дело" Максима Шишкова.
В дальнейшем "Дело" планирует расширять перечень публикуемых показателей.
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