ГК "Дело" запустила аналитический портал для участников контейнерного рынка

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ГК "Дело" запустила цифровой портал "Дело.Аналитика", на котором публикуются отраслевые индексы, статистические данные и аналитические материалы о рынке контейнерных перевозок, сообщает компания.

В числе бесплатных инструментов портала — индекс конкурентоспособности маршрута, отражающий соотношение стоимости и сроков доставки, индекс привлекательности маршрута, учитывающий динамику объемов перевозок, изменение ставок и долю маршрута, а также индекс стоимости доставки контейнера. Индексы рассчитываются для перевозок 40-футового контейнера по маршруту Китай — Москва. Так, в июне стоимость транспортировки контейнера по данному маршруту достигла 9 тысяч долларов, увеличившись на 10,8% относительно мая.

Дополнительно представлены данные об объемах перевозок и уровне контейнеризации, рассчитываемой по двум методологиям. В июне уровень общей контейнеризации составил 6,7%, тогда как показатель чистой контейнеризации, исключающий слабоконтейнеризируемые грузы, достиг уровня 30,6%.

Все числовые показатели обновляются ежемесячно.

Пользователям также доступны информационный раздел "Радар трендов в логистике" и блог с аналитическими материалами.

"При разработке портала мы опирались на собственную экспертизу Группы и массив операционных данных, которые мы генерируем и анализируем в обобщенном виде в ходе работы наших терминалов, морских и железнодорожных сервисов, транспортно-логистических компаний и других активов. Это позволяет формировать индикаторы, отражающие реальное состояние контейнерного рынка", — приводятся в сообщении слова директора по стратегическому маркетингу ГК "Дело" Максима Шишкова.