Пентагон назвал статью NYT о занижении числа потерь военных в Иране фейком

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал публикацию New York Times о занижении статистики потерь среди американских военнослужащих в Иране одним из худших примеров фейковых новостей.

Он заявил, что ошибки на сайте Пентагона были вызваны временным сбоем данных, который устраняется силами подразделений ведомства.

В Пентагоне подчеркнули, что попытались разъяснить NYT причины произошедших сбоев на сайте, но издание опубликовало материал, проигнорировав эти сведения.

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложью публикацию газеты New York Times о том, что военное ведомство якобы занизило на своем сайте статистику потерь среди американских военнослужащих в Иране, назвав материал "одним из худших примеров фейковых новостей".

В четверг NYT сообщила, что число погибших американских военных в Иране , указанное на сайте Пентагона , внезапно сократилось. Издание утверждало, что трое военных чиновников и представитель Пентагона дали противоречивые объяснения произошедшему.

"Это один из худших примеров того, как распространяющие фейковые новости СМИ производят ложь из ниоткуда, чтобы вызвать тревогу среди американского народа", - написал Парнелл в соцсети X

В подтверждение своих слов он привел заявление представителя Пентагона Джоэла Вальдеса, которое, как утверждает Парнелл, было передано газете еще до публикации материала. По версии Пентагона, ошибки на сайте были вызваны временным сбоем данных, который устраняется силами подразделений ведомства.

"Министерству обороны известно о временных сбоях в работе данных на сайте системы анализа потерь. Эти аномалии в настоящее время устраняются в координации с военными службами", - говорилось в переданном изданию заявлении.