В Пермском крае пенсионер около четырех дней не мог выбраться из леса

Краткий пересказ от РИА ИИ 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами 17 июля и около четырех дней не мог выбраться оттуда.

Пенсионера нашли вечером 20 июля обессилевшим и истощенным у водоема возле деревни Трапезники.

Из-за состояния здоровья мужчина был вынужден ползти последние километры до места, где его обнаружили.

ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Пенсионер из пермской деревни ушел за грибами и около четырех дней не мог выбраться из леса, последние километры он преодолел ползком, его нашли полицейские и спасатели, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, утром 20 июля в кудымкарский отдел полиции поступило сообщение о том, что 17 июля 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Поисками мужчины занялись местные жители, спасатели и полицейские. Они использовали громкоговорящие устройства и проблесковые маячки. Лес прочесывался метр за метром. Вечером обессилевшего и истощенного пенсионера нашли в лесу у водоема возле деревни Трапезники.

"Мужчина рассказал, что не смог выйти из леса в силу состояния здоровья: из-за больных ног и хронических заболеваний он утратил способность к самостоятельному передвижению и был вынужден ползти последние километры", - говорится в сообщении