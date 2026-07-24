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В Пермском крае пенсионер около четырех дней не мог выбраться из леса - РИА Новости, 24.07.2026
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21:28 24.07.2026
В Пермском крае пенсионер около четырех дней не мог выбраться из леса

В Пермском крае пенсионер ушел за грибами и около 4 дней не мог выйти из леса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами 17 июля и около четырех дней не мог выбраться оттуда.
  • Пенсионера нашли вечером 20 июля обессилевшим и истощенным у водоема возле деревни Трапезники.
  • Из-за состояния здоровья мужчина был вынужден ползти последние километры до места, где его обнаружили.
ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Пенсионер из пермской деревни ушел за грибами и около четырех дней не мог выбраться из леса, последние километры он преодолел ползком, его нашли полицейские и спасатели, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, утром 20 июля в кудымкарский отдел полиции поступило сообщение о том, что 17 июля 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Поисками мужчины занялись местные жители, спасатели и полицейские. Они использовали громкоговорящие устройства и проблесковые маячки. Лес прочесывался метр за метром. Вечером обессилевшего и истощенного пенсионера нашли в лесу у водоема возле деревни Трапезники.
"Мужчина рассказал, что не смог выйти из леса в силу состояния здоровья: из-за больных ног и хронических заболеваний он утратил способность к самостоятельному передвижению и был вынужден ползти последние километры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что местный житель ночью спасался от холода на лежанке из веток, устроенной им в открытом поле. Полицейские и спасатели пожилого человека уложили на носилки и эвакуировали. Затем его передали бригаде скорой помощи для госпитализации.
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