В Московском зоопарке пройдет Неделя панд

Краткий пересказ от РИА ИИ В Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд, приуроченная ко дням рождения Диндин и Жуи.

В рамках Недели панд пройдут различные мероприятия: показательные кормления, мастер-классы, большой тематический квест, авторские лекции с зоологами и методистами, кинопоказы документальных фильмов и экскурсии по территории зоосада.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неделя панд пройдет в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа, гостей ждут праздничные мероприятия, приуроченные ко дням рождения Диндин и Жуи, сообщается на Неделя панд пройдет в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа, гостей ждут праздничные мероприятия, приуроченные ко дням рождения Диндин и Жуи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке , подведомственном столичному департаменту культуры, с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики - Диндин и Жуи, которые отмечают 30 и 31 июля. Неделя откроется красочным фестивалем "Азия в Московском зоопарке", затем посетителей ждут поздравления именинников, а завершится праздник насыщенной программой выходного дня для всей семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетить Неделю панд можно по стандартному входному билету, однако для участия в лекциях и экскурсиях, а также для посещения кинопоказов необходима предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

"Особого внимания заслуживают показательные кормления Диндин и Жуи - одни из самых зрелищных и трогательных эпизодов Недели панд... Согласно традиции, организаторы добавили интерактив: перед кормлением 31 июля в 16.00 для гостей проведут мастер-класс, где под руководством сотрудников можно будет приготовить съедобный подарок для именинника Жуи", - подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что главным событием недели станет большой тематический квест, который пройдет на аллеях зоопарка. Его финалом станет встреча с экспертами: те, кто успешно прошел все испытания, смогут задать вопросы сотрудникам, которые каждый день заботятся о животных, знают их характеры и повадки.