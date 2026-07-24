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В Московском зоопарке пройдет Неделя панд - РИА Новости, 24.07.2026
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16:43 24.07.2026
В Московском зоопарке пройдет Неделя панд

В Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет неделя панд

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБольшая панда в Московском зоопарке
Большая панда в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Большая панда в Московском зоопарке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд, приуроченная ко дням рождения Диндин и Жуи.
  • В рамках Недели панд пройдут различные мероприятия: показательные кормления, мастер-классы, большой тематический квест, авторские лекции с зоологами и методистами, кинопоказы документальных фильмов и экскурсии по территории зоосада.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Неделя панд пройдет в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа, гостей ждут праздничные мероприятия, приуроченные ко дням рождения Диндин и Жуи, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики - Диндин и Жуи, которые отмечают 30 и 31 июля. Неделя откроется красочным фестивалем "Азия в Московском зоопарке", затем посетителей ждут поздравления именинников, а завершится праздник насыщенной программой выходного дня для всей семьи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что посетить Неделю панд можно по стандартному входному билету, однако для участия в лекциях и экскурсиях, а также для посещения кинопоказов необходима предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".
"Особого внимания заслуживают показательные кормления Диндин и Жуи - одни из самых зрелищных и трогательных эпизодов Недели панд... Согласно традиции, организаторы добавили интерактив: перед кормлением 31 июля в 16.00 для гостей проведут мастер-класс, где под руководством сотрудников можно будет приготовить съедобный подарок для именинника Жуи", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что главным событием недели станет большой тематический квест, который пройдет на аллеях зоопарка. Его финалом станет встреча с экспертами: те, кто успешно прошел все испытания, смогут задать вопросы сотрудникам, которые каждый день заботятся о животных, знают их характеры и повадки.
Кроме того, согласно сообщению, в рамках Недели панд пройдут авторские лекции с зоологами и методистами, кинопоказы документальных фильмов, экскурсии по территории зоосада и художественные мастер-классы.
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