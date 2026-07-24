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Президент Бангладеш подал в отставку - РИА Новости, 24.07.2026
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14:13 24.07.2026 (обновлено: 14:23 24.07.2026)
Президент Бангладеш подал в отставку

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainМохаммад Шахабуддин
Мохаммад Шахабуддин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Мохаммад Шахабуддин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку, пишет газета Daily Star.
Шахабуддин покидает должность задолго до истечения срока полномочий в апреле 2028 года.
"Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку", - пишет газета.
Шахабуддин добавил, что у него есть проблемы со здоровьем. В комментарии газете президент заявил, что в данный момент ему нечего добавить к имеющейся информации.
Как пишет издание Dhaka Tribune, в соответствии с конституцией страны, временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента.
Ранее его пресс-секретарь Сарвар Алам заявил, что Шахабуддин подаст в отставку по состоянию здоровья.
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