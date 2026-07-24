Президент Бангладеш подал в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку, пишет газета Daily Star.
Шахабуддин покидает должность задолго до истечения срока полномочий в апреле 2028 года.
"Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин подал в отставку", - пишет газета.
Шахабуддин добавил, что у него есть проблемы со здоровьем. В комментарии газете президент заявил, что в данный момент ему нечего добавить к имеющейся информации.
Как пишет издание Dhaka Tribune, в соответствии с конституцией страны, временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента.
Ранее его пресс-секретарь Сарвар Алам заявил, что Шахабуддин подаст в отставку по состоянию здоровья.