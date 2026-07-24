Жертва балашихинского отравителя назвала пожизненный приговор справедливым

"Потому что в живых нет двоих людей, всего было семь отравлений. Во мне нет ненависти к нему, у меня равнодушие, и я хочу это забыть. Я думаю, ему без разницы, простила ли я его. Я просто хочу жить дальше", - сказала девушка после оглашения приговора.

По версии следствия, Миссюра, имевший долги более трех миллионов рублей, с января по июнь 2024 года систематически подмешивал ядовитые вещества в еду и напитки своих близких. Жертвами стали его бабушка и друг детства, всего пострадали девять человек, в том числе сестра и бывшая девушка осужденного. Также установлено, что пока девушка лежала в больнице после отравления, Миссюра оформил на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей и перевел деньги себе.