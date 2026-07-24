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Жертва балашихинского отравителя назвала пожизненный приговор справедливым - РИА Новости, 24.07.2026
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15:00 24.07.2026 (обновлено: 15:25 24.07.2026)
Жертва балашихинского отравителя назвала пожизненный приговор справедливым

Бывшая девушка отравителя Миссюры назвала пожизненный приговор ему справедливым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКристина Малык, пострадавшая от действий Артема Миссюры, в Московском областном суде
Кристина Малык, пострадавшая от действий Артема Миссюры, в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кристина Малык, пострадавшая от действий Артема Миссюры, в Московском областном суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мособлсуд признал Артема Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство и мошенничестве и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.
  • Одна из жертв Миссюры, его бывшая девушка, заявила, что считает решение суда справедливым и хочет забыть произошедшее.
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Бывшая девушка и по совместительству одна из жертв Артема Миссюры, осужденного на пожизненный срок за серию отравлений, заявила, что считает решение суда справедливым, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда.
«
"Потому что в живых нет двоих людей, всего было семь отравлений. Во мне нет ненависти к нему, у меня равнодушие, и я хочу это забыть. Я думаю, ему без разницы, простила ли я его. Я просто хочу жить дальше", - сказала девушка после оглашения приговора.
Мособлсуд 24 июля признал 26-летнего Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство и мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.
По версии следствия, Миссюра, имевший долги более трех миллионов рублей, с января по июнь 2024 года систематически подмешивал ядовитые вещества в еду и напитки своих близких. Жертвами стали его бабушка и друг детства, всего пострадали девять человек, в том числе сестра и бывшая девушка осужденного. Также установлено, что пока девушка лежала в больнице после отравления, Миссюра оформил на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей и перевел деньги себе.
В ходе суда подсудимый частично признал вину и просил не назначать пожизненное. Однако государственное обвинение настаивало на максимальной мере, отмечая циничный характер преступлений.
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