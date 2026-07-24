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Эксперт рассказала, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд - РИА Новости, 24.07.2026
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10:16 24.07.2026
Эксперт рассказала, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд

Богданова-Шемраева: россияне могут взять отпуск на 28 дней подряд

© Fotolia / psphotographyРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Fotolia / psphotography
Работа за компьютером . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По Трудовому кодексу ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней.
  • Если отпуск на 28 дней уже включен в утвержденный график, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить его продолжительность или обязать сотрудника разделить отдых на несколько частей.
  • В случае если сотрудник хочет уйти в отпуск вне утвержденного графика или обращается с такой просьбой незадолго до начала отдыха, начальник может предложить другие даты, если отсутствие подчиненного может повлиять на работу подразделения или организации.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд, если дни отдыха были заранее согласованы и внесены в график отпусков, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.
По Трудовому кодексу РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Сотрудник вправе использовать его полностью или разделить на части, но только если обе стороны согласны с таким вариантом.
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"Если отпуск на 28 дней подряд уже включен в утвержденный график, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить его продолжительность или обязать сотрудника разделить отдых на несколько частей. После утверждения график становится обязательным как для работодателя, так и для работника", - сказала Богданова-Шемраева.
Она уточнила, что другая ситуация возникает, если сотрудник хочет уйти в отпуск вне утвержденного графика или обращается с такой просьбой незадолго до начала отдыха. В этом случае, по словам Богдановой-Шемраевой, начальник может предложить другие даты, если отсутствие подчиненного может повлиять на работу подразделения или организации.
Специалист добавила, что в исключительных случаях уже запланированный отпуск можно перенести по соглашению с работником, если его отсутствие может серьезно повлиять на работу организации.
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