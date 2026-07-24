Эксперт рассказала, можно ли взять отпуск на 28 дней подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ По Трудовому кодексу ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней.

Если отпуск на 28 дней уже включен в утвержденный график, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить его продолжительность или обязать сотрудника разделить отдых на несколько частей.

В случае если сотрудник хочет уйти в отпуск вне утвержденного графика или обращается с такой просьбой незадолго до начала отдыха, начальник может предложить другие даты, если отсутствие подчиненного может повлиять на работу подразделения или организации.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд, если дни отдыха были заранее согласованы и внесены в график отпусков, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

По Трудовому кодексу РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Сотрудник вправе использовать его полностью или разделить на части, но только если обе стороны согласны с таким вариантом.

"Если отпуск на 28 дней подряд уже включен в утвержденный график, работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить его продолжительность или обязать сотрудника разделить отдых на несколько частей. После утверждения график становится обязательным как для работодателя, так и для работника", - сказала Богданова-Шемраева.

Она уточнила, что другая ситуация возникает, если сотрудник хочет уйти в отпуск вне утвержденного графика или обращается с такой просьбой незадолго до начала отдыха. В этом случае, по словам Богдановой-Шемраевой, начальник может предложить другие даты, если отсутствие подчиненного может повлиять на работу подразделения или организации.