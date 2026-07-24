Опрос: более 70 процентов итальянцев не чувствуют себя в безопасности

Кроме того, более половины (57%) респондентов выступили за изменение закона о необходимой обороне посредством расширения числа случаев, под которые подпадает действие закона. Еще 10% считают, что закон должен быть изменен посредством уменьшения числа случаев, под которых подпадает обстоятельство, исключающее преступность деяния.

Ранее в Италии широкий общественный резонанс вызвало дело о ювелире Марио Роджеро, который был осужден за убийство двоих грабителей при нападении на его магазин. Ювелир утверждал, что в рамках событий в апреле 2021 года действовал в рамках необходимой самообороны. Однако следствие установило, что после того, как грабители покинули магазин, Роджеро преследовал их и произвел смертельные выстрелы, когда те уже убегали. На этом основании суды пришли к выводу, что условия необходимой самообороны отсутствовали.