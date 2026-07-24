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Опрос: более 70 процентов итальянцев не чувствуют себя в безопасности - РИА Новости, 24.07.2026
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18:24 24.07.2026
Опрос: более 70 процентов итальянцев не чувствуют себя в безопасности

Youtrend: более 70% итальянцев не чувствуют себя в безопасности

© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 70% итальянцев не чувствуют себя в безопасности, свидетельствуют данные опроса института Youtrend.
  • Более половины (57%) респондентов выступили за расширение числа случаев, под которые подпадает действие закона о необходимой обороне.
  • Опрос проводился с 21 по 22 июля 2026 года среди 810 взрослых итальянцев.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 70% итальянцев не чувствуют себя в безопасности, свидетельствуют данные опроса демографического института Youtrend для новостного телеканала Sky TG24.
Так, согласно результатам опроса, лишь 25% граждан Италии чувствуют себя так или иначе в безопасности, при этом 71% респондентов признались, что в той или иной степени не чувствуют себя в безопасности, еще 4% опрошенных затруднились с ответом.
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Кроме того, более половины (57%) респондентов выступили за изменение закона о необходимой обороне посредством расширения числа случаев, под которые подпадает действие закона. Еще 10% считают, что закон должен быть изменен посредством уменьшения числа случаев, под которых подпадает обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Опрос проводился с 21 по 22 июля 2026 года, в нем приняли участие 810 взрослых итальянцев. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,4 процентного пункта.
Ранее в Италии широкий общественный резонанс вызвало дело о ювелире Марио Роджеро, который был осужден за убийство двоих грабителей при нападении на его магазин. Ювелир утверждал, что в рамках событий в апреле 2021 года действовал в рамках необходимой самообороны. Однако следствие установило, что после того, как грабители покинули магазин, Роджеро преследовал их и произвел смертельные выстрелы, когда те уже убегали. На этом основании суды пришли к выводу, что условия необходимой самообороны отсутствовали.
В защиту Роджеро неоднократно выступали представители правых политических сил, в том числе премьер-министр Джорджа Мелони и лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини. Министерство юстиции Италии 16 июля приступило к рассмотрению помилования ювелира.
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