Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (71,1%) Владимиру Путину.
- 65,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства.
- "Единую Россию" назвали бы 32,7% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большинство (71,1%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 65,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 43,1% опрошенных, не одобряют - 25,1% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,1% респондентов, 26,7% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,7% россиян назвали "Единую Россию", 11,9% - КПРФ, 10,5% - партию "Новые люди", 9,6% - ЛДПР, 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,5% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 13-19 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
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