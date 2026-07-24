Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (71,1%) Владимиру Путину.

65,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства.

"Единую Россию" назвали бы 32,7% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Большинство (71,1%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 65,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

По данным опроса, 71,1% респондентов заявили, что доверяют Путину , недоверие главе государства выразили 23,5%. Кроме того, 65,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 23,2%.

Работу правительства России одобряют 43,1% опрошенных, не одобряют - 25,1% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,1% респондентов, 26,7% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,7% россиян назвали "Единую Россию", 11,9% - КПРФ, 10,5% - партию "Новые люди", 9,6% - ЛДПР, 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,5% опрошенных россиян указали непарламентские партии.