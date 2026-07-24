ФСБ сообщила о задержании членов ОПГ, промышлявших на Дальнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом, кражами и вымогательством на Дальнем Востоке, были задержаны в Чите и Иркутске.

У задержанных изъяли травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции.

Возбуждено уголовное дело по фактам грабежа в особо крупном размере, причинения тяжкого вреда здоровью, а одному из задержанных инкриминируется незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом, кражами и вымогательством на Дальнем Востоке, были задержаны в Чите, еще одного участника поймали в Иркутске, сообщает управление ФСБ России по Забайкальскому краю.

Преступники были задержаны УФСБ России по Забайкальскому краю и Иркутской области при взаимодействии с УМВД Забайкалья. В отношении всех членов группировки принято решение о заключении под стражу.

"Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группировки, действовавшей на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Один участник группы попытался скрыться, его поймали в Иркутске. Еще двоих задержали в Чите. Во время обыска изъяли травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции, уточнили в УФСБ.

Отмечается, что члены преступной группы поддерживали связь с преступниками соседних регионов, занимались грабежом, кражами, вымогательством. В частности, злоумышленники похитили строительную технику стоимостью 6,5 миллиона рублей для перепродажи.