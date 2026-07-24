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ФСБ сообщила о задержании членов ОПГ, промышлявших на Дальнем Востоке - РИА Новости, 24.07.2026
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09:49 24.07.2026
ФСБ сообщила о задержании членов ОПГ, промышлявших на Дальнем Востоке

ФСБ: в Чите задержали членов ОПГ, занимавшихся грабежами на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом, кражами и вымогательством на Дальнем Востоке, были задержаны в Чите и Иркутске.
  • У задержанных изъяли травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции.
  • Возбуждено уголовное дело по фактам грабежа в особо крупном размере, причинения тяжкого вреда здоровью, а одному из задержанных инкриминируется незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом, кражами и вымогательством на Дальнем Востоке, были задержаны в Чите, еще одного участника поймали в Иркутске, сообщает управление ФСБ России по Забайкальскому краю.
Преступники были задержаны УФСБ России по Забайкальскому краю и Иркутской области при взаимодействии с УМВД Забайкалья. В отношении всех членов группировки принято решение о заключении под стражу.
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"Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группировки, действовавшей на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.
Один участник группы попытался скрыться, его поймали в Иркутске. Еще двоих задержали в Чите. Во время обыска изъяли травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение сотрудника полиции, уточнили в УФСБ.
Отмечается, что члены преступной группы поддерживали связь с преступниками соседних регионов, занимались грабежом, кражами, вымогательством. В частности, злоумышленники похитили строительную технику стоимостью 6,5 миллиона рублей для перепродажи.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере), пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Одному из задержанных дополнительно инкриминируется часть 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
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