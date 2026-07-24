В Самарской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Самарской области была объявлена ракетная опасность.
- Особый режим действовал полтора часа и был отменен, о чем сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Самарской области, сообщили губернатор Вячеслав Федорищев.
О введении особого режима было объявлено в 5.14 мск в пятницу. Он действовал полтора часа.
"На территории Самарской области объявлен отбой "Ракетной опасности"", - написал Федорищев в своем канале на платформе "Макс".
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