В Калужской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калужской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- О ракетной опасности также сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнам", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Также о ракетной опасности в Брянской области сообщил в "Макс" врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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