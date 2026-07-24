В аэропортах Кирова и Перми ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Кирова и Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Перми, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Кирова ("Победилово"), Перми ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.