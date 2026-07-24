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Очередной поток предпринимателей завершил обучение в Смоленской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:02 24.07.2026
Очередной поток предпринимателей завершил обучение в Смоленской области

Очередной поток субъектов МСП обучился по программе "Первый старт" на Смоленщине

© Фото : правительство Московской областиМой бизнес. Логотип
Мой бизнес. Логотип - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : правительство Московской области
Мой бизнес. Логотип. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Очередной поток предпринимателей образовательной программы "Первый старт" завершил обучение в центре "Мой бизнес" в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что проект реализуют уже третий год.
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"В этот раз основы предпринимательской деятельности освоил 29 начинающих предпринимателей из 15 муниципальных округов и города Десногорска. Обучение — первый и обязательный этап для тех, кто желает получить поддержку на открытие или развитие собственного дела", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что после получения сертификатов участники смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.
Средства гранта можно направить на приобретение оборудования, оргтехники и материалов, аренду или ремонт помещения. Для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, предусмотрена возможность приобрести сельскохозяйственных животных, птицу и оборудование для их содержания. При этом участникам необходимо вложить в реализацию проекта не менее 10% собственных средств.
Губернатор отметил, что за два года реализации программы поддержку в реализации бизнес-идей получили уже более 300 жителей региона на сумму свыше 155 миллионов рублей. В 2026 году на реализацию программы направят порядка 75 миллионов рублей, что позволит реализовать проекты еще 150 начинающих предпринимателей.
Для поддержки действующих и начинающих предпринимателей в регионе действует комплекс мер поддержки: льготные налоговые ставки, "налоговые каникулы", льготные микрозаймы, субсидии на компенсацию затрат, включая лизинг оборудования, а также поручительства для привлечения кредитных ресурсов. В рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в центре "Мой бизнес" предпринимателям доступны консультации, семинары, мастер-классы и тренинги, заключил Анохин.
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