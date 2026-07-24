Очередной поток предпринимателей завершил обучение в Смоленской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Очередной поток предпринимателей образовательной программы "Первый старт" завершил обучение в центре "Мой бизнес" в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он уточнил, что проект реализуют уже третий год.

"В этот раз основы предпринимательской деятельности освоил 29 начинающих предпринимателей из 15 муниципальных округов и города Десногорска. Обучение — первый и обязательный этап для тех, кто желает получить поддержку на открытие или развитие собственного дела", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он добавил, что после получения сертификатов участники смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

Средства гранта можно направить на приобретение оборудования, оргтехники и материалов, аренду или ремонт помещения. Для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, предусмотрена возможность приобрести сельскохозяйственных животных, птицу и оборудование для их содержания. При этом участникам необходимо вложить в реализацию проекта не менее 10% собственных средств.

Губернатор отметил, что за два года реализации программы поддержку в реализации бизнес-идей получили уже более 300 жителей региона на сумму свыше 155 миллионов рублей. В 2026 году на реализацию программы направят порядка 75 миллионов рублей, что позволит реализовать проекты еще 150 начинающих предпринимателей.