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Херсонскую область обесточили из-за нарушения в энергосистеме - РИА Новости, 24.07.2026
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06:37 24.07.2026 (обновлено: 08:20 24.07.2026)
Херсонскую область обесточили из-за нарушения в энергосистеме

Жители Херсонской области остались без света из-за нарушения в энергосистеме

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Херсонская область была аварийно обесточена из-за нарушения в энергосистеме.
  • Отключения коснулись 14 муниципальных округов.
  • Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители Херсонской области остались без света, сообщила компания "Херсонэнерго".
«

"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область", — написала она в Telegram-канале.

Отключения коснулись 14 муниципальных округов.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
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