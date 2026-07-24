Херсонскую область обесточили из-за нарушения в энергосистеме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Херсонская область была аварийно обесточена из-за нарушения в энергосистеме.
- Отключения коснулись 14 муниципальных округов.
- Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители Херсонской области остались без света, сообщила компания "Херсонэнерго".
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"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область", — написала она в Telegram-канале.
Отключения коснулись 14 муниципальных округов.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
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