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ВС России поразили объекты, где хранились военные грузы в порту Одессы - РИА Новости, 24.07.2026
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18:54 24.07.2026 (обновлено: 19:00 24.07.2026)
ВС России поразили объекты, где хранились военные грузы в порту Одессы

ВС России поразили объекты инфраструктуры логистического центра в порту Одессы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры логистического центра в порту Одессы.
  • В сообщении Минобороны указано, что в результате ударов поражены грузы военного назначения.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры логистического центра, где хранились грузы военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство сообщило, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены ... в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
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