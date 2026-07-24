ВС России поразили объекты, где хранились военные грузы в порту Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры логистического центра в порту Одессы.
- В сообщении Минобороны указано, что в результате ударов поражены грузы военного назначения.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Одессы объекты инфраструктуры логистического центра, где хранились грузы военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены ... в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения", - говорится в сообщении.
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