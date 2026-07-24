ВС России поразили объект под Киевом, где проходила выставка беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны сообщило о групповом ударе по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства под Киевом.

Там находились разработчики и производители БПЛА, представители командования и спецслужб.

Украинская прокуратура сообщала о десяти погибших и ста раненых.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева, сообщило Российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева, сообщило Минобороны

"На данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории", — рассказали там.

© Фото : соцсети На месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом © Фото : соцсети На месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом

Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области . Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Как утверждают украинские паблики, регистрацию на выставку проводили в онлайн-режиме, о чем могли узнать российские военные. Согласно другим источникам, о месте проведения знали только "проверенные люди".

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.