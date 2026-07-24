ВС России поразили объект под Киевом, где проходила выставка беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны сообщило о групповом ударе по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства под Киевом.
- Там находились разработчики и производители БПЛА, представители командования и спецслужб.
- Украинская прокуратура сообщала о десяти погибших и ста раненых.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева, сообщило Минобороны.
"На данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории", — рассказали там.
© Фото : соцсетиНа месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом
© Фото : соцсети
На месте удара по месту проведения выставки вооружения под Киевом
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
Как утверждают украинские паблики, регистрацию на выставку проводили в онлайн-режиме, о чем могли узнать российские военные. Согласно другим источникам, о месте проведения знали только "проверенные люди".
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.
В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18