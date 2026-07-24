Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное».
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области не звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области не звучит сигнал воздушной тревоги.
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