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Канцелярия Нетаньяху анонсировала его визит в США - РИА Новости, 24.07.2026
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17:17 24.07.2026 (обновлено: 17:58 24.07.2026)
Канцелярия Нетаньяху анонсировала его визит в США

Канцелярия Нетаньяху анонсировала его визит в США по приглашению Трампа

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху вылетит в Вашингтон 27 июля по приглашению Трампа, сообщила канцелярия премьера.
  • В рамках визита он встретится с президентом США и примет участие в церемонии прощания с Грэмом*.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон 27 июля по приглашению президента США Дональда Трампа, сообщила в пятницу канцелярия премьера.
"По приглашению президента Трампа премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ближайший понедельник отправится с визитом в Вашингтон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита премьер встретится с Трампом в Белом доме 29 июля, а также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступал автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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