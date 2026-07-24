Канцелярия Нетаньяху анонсировала его визит в США

Отмечается, что в рамках визита премьер встретится с Трампом в Белом доме 29 июля, а также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступал автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.