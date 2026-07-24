НАТО подтвердила факт сбития дрона в воздушном пространстве Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии утром в пятницу.

Для нейтрализации БПЛА были подняты по тревоге два румынских истребителя F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter.

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии утром в пятницу, следует из заявления Североатлантического альянса.

"Беспилотник был сбит в воздушном пространстве Румынии", - говорится в сообщении альянса.

В НАТО добавили, что для нейтрализации БПЛА были подняты по тревоге два румынских истребителя F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter.

"Расследование продолжается, и НАТО находится в тесном контакте с румынскими властями", - говорится в заявлении альянса.

Страновую принадлежность сбитого над Румынией дрона в НАТО не раскрыли.