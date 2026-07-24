НАТО подтвердила факт сбития дрона в воздушном пространстве Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии утром в пятницу.
- Для нейтрализации БПЛА были подняты по тревоге два румынских истребителя F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии утром в пятницу, следует из заявления Североатлантического альянса.
Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
"Беспилотник был сбит в воздушном пространстве Румынии", - говорится в сообщении альянса.
В НАТО добавили, что для нейтрализации БПЛА были подняты по тревоге два румынских истребителя F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter.
"Расследование продолжается, и НАТО находится в тесном контакте с румынскими властями", - говорится в заявлении альянса.
Страновую принадлежность сбитого над Румынией дрона в НАТО не раскрыли.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.