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НАТО подтвердила факт сбития дрона в воздушном пространстве Румынии - РИА Новости, 24.07.2026
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18:39 24.07.2026
НАТО подтвердила факт сбития дрона в воздушном пространстве Румынии

НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии утром в пятницу.
  • Для нейтрализации БПЛА были подняты по тревоге два румынских истребителя F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. НАТО подтвердила факт сбития БПЛА в воздушном пространстве Румынии утром в пятницу, следует из заявления Североатлантического альянса.
Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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"Беспилотник был сбит в воздушном пространстве Румынии", - говорится в сообщении альянса.
В НАТО добавили, что для нейтрализации БПЛА были подняты по тревоге два румынских истребителя F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter.
"Расследование продолжается, и НАТО находится в тесном контакте с румынскими властями", - говорится в заявлении альянса.
Страновую принадлежность сбитого над Румынией дрона в НАТО не раскрыли.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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В миреРумынияНикушор ДанНАТОF-16
 
 
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