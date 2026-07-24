Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в носках и брошках

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от регулятора.

Центробанк старается говорить и писать прямым текстом.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу призвала не искать тайных сигналов от регулятора в носках и брошках: ЦБ обо всем пытается говорить прямым текстом.

"Не надо искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом", - заявила Набиуллина

Такой ответ последовал на вопрос журналиста о том, не собирается ли регулятор придумать датчик настроения ЦБ

"Недавно никому не давали покоя носки Алексея Борисовича желто-красные. И вообще мы до сих пор не можем забыть те самые брошки. Не хочет ли Центробанк сейчас придумать новый понятный датчик, который явно будет показывать его настроение, чтобы мы, наконец, перестали разбирать детали вашего гардероба?" - задал журналист вопрос главе регулятора.