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Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в носках и брошках - РИА Новости, 24.07.2026
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16:04 24.07.2026 (обновлено: 16:23 24.07.2026)

Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в носках и брошках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от регулятора.
  • Центробанк старается говорить и писать прямым текстом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу призвала не искать тайных сигналов от регулятора в носках и брошках: ЦБ обо всем пытается говорить прямым текстом.
"Не надо искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом", - заявила Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Такой ответ последовал на вопрос журналиста о том, не собирается ли регулятор придумать датчик настроения ЦБ.
"Недавно никому не давали покоя носки Алексея Борисовича желто-красные. И вообще мы до сих пор не можем забыть те самые брошки. Не хочет ли Центробанк сейчас придумать новый понятный датчик, который явно будет показывать его настроение, чтобы мы, наконец, перестали разбирать детали вашего гардероба?" - задал журналист вопрос главе регулятора.
История брошек главы ЦБ началась в 2020 году, и на протяжении двух лет это украшение оставалось один из своеобразных каналов коммуникации регулятора с рынком. Аксессуар исчез с лацкана пиджака Набиуллиной в конце февраля 2022 года, и с тех пор глава регулятора на традиционных пресс-конференциях с украшением не появлялась.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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