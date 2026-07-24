В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД предупреждает, что нельзя сообщать незнакомцам по телефону коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов.

Телефонные мошенники могут звонить от имени полиции, техподдержки или банка, предлагая перевести деньги на «безопасный» счет, рассылать поддельные ссылки и приложения, просить установить программы удаленного доступа.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Незнакомцам по телефону нельзя сообщать коды из СМС, данные банковских карт, пароли от личных кабинетов, а также устанавливать по их просьбе программы удаленного доступа и переходить по присланным ссылкам, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из них следует, что телефонные мошенники могут звонить гражданам от имени полиции, техподдержки или банка. Злоумышленники зачастую сообщают о проблемах со счетом и предлагают перевести деньги на "безопасный" счет. Кроме того, они рассылают сообщения с поддельными ссылками и приложениями, просят установить программы удаленного доступа или уводят жертв в сторонние мессенджеры.