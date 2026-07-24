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В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам - РИА Новости, 24.07.2026
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05:50 24.07.2026
В МВД рассказали, какие данные нельзя сообщать незнакомцам

МВД: незнакомцам нельзя сообщать коды из СМС, данные карт и пароли

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД предупреждает, что нельзя сообщать незнакомцам по телефону коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов.
  • Телефонные мошенники могут звонить от имени полиции, техподдержки или банка, предлагая перевести деньги на «безопасный» счет, рассылать поддельные ссылки и приложения, просить установить программы удаленного доступа.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Незнакомцам по телефону нельзя сообщать коды из СМС, данные банковских карт, пароли от личных кабинетов, а также устанавливать по их просьбе программы удаленного доступа и переходить по присланным ссылкам, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что телефонные мошенники могут звонить гражданам от имени полиции, техподдержки или банка. Злоумышленники зачастую сообщают о проблемах со счетом и предлагают перевести деньги на "безопасный" счет. Кроме того, они рассылают сообщения с поддельными ссылками и приложениями, просят установить программы удаленного доступа или уводят жертв в сторонние мессенджеры.
Полиция предупреждает россиян, что незнакомым людям ни в коем случае нельзя сообщать коды из СМС, CVV‑код с банковских карт и другие их данные, а также пароли от мобильных приложений банков.
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