Рейтинг@Mail.ru
Первый серийный импортозамещенный МС-21 готовится к полету - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 24.07.2026
Первый серийный импортозамещенный МС-21 готовится к полету

Первый серийный МС-21-310 готовится к полету на Иркутском авиазаводе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНовый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310
Новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе.
  • На заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21, которые предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев", - говорится в материалах.
Путину показали первый импортозамещенный лайнер МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21-310
Вчера, 13:58
В настоящее время на заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21. Они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Президент РФ Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе. 24 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Укороченная версия самолета МС-21 будет востребована, уверен Путин
Вчера, 14:31
 
РоссияИркутская областьВладимир ПутинАнтон АлихановИркутский авиационный заводАэрофлотМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала