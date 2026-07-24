Первый серийный импортозамещенный МС-21 готовится к полету

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе.
- На заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21, которые предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев", - говорится в материалах.
В настоящее время на заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21. Они предназначены для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.