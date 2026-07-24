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Опубликована памятка, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту - РИА Новости, 24.07.2026
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17:58 24.07.2026
Опубликована памятка, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту

Инфоцентр опубликовал памятку о поведении при сигнале тревоги на Крымском мосту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Крымском мосту
Автомобильное движение на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобильное движение на Крымском мосту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Опубликована памятка с правилами поведения при сигнале тревоги на Крымском мосту.
  • В случае тревоги рекомендуется следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и силовиков и не покидать автомобиль.
  • Запрещено принимать вещи от посторонних, а также фотографировать и снимать видео инфраструктуры Крымского моста и его окрестностей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Опубликована памятка при сигнале тревоги на Крымском мосту, в которой обозначены правила действий, рекомендации и советы, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к переправе.
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"В связи с тем, что сохраняется угроза диверсионно-террористических актов, на переходе может прозвучать тревога. Сотрудники транспортной безопасности и правоохранительные органы всегда подскажут, как пройти в безопасное место (укрытие) в случае необходимости", - говорится в памятке.

В частности, в инфоцентре рекомендуют тем, кого сигнал тревоги застал на пункте досмотра, вернуться в свои машины. Тем, кто уже едет по переправе, важно следовать указаниям громкоговорителя, не совершать опасных маневров и не покидать автомобиль, а также двигаться с разрешенной скоростью в сторону выезда.
При этом в инфоцентре призвали при обнаружении подозрительного предмета не подходить к нему и немедленно сообщить сотрудникам транспортной безопасности.
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"Не принимайте вещи от посторонних людей для перевозки, передачи или хранения даже на время. Не фотографируйте, не снимайте видео инфраструктуры Крымского моста и его окрестностей, в том числе площадки досмотра", - призвали в инфоцентре.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.
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