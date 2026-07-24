На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
- Движение перекрыли в 15:18 мск, причины не называются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Движение перекрыли в 15.18 мск, причины не называются.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35