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Москвичи подали 17,5 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки - РИА Новости, 24.07.2026
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Москвичи подали 17,5 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки

Москвичи подали около 17,5 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Около 17,5 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей за первое полугодие, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, за январь – июнь этого года уже поступило почти 17,5 тысяч заявок", - отметил Бирюков.
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Заммэра рассказал, что москвичи стали чаще обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 7,6 тысяч. Более 5,5 тысяч обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, около 4,2 тысячи - устранения допущенных нарушений и узаконивания ранее сделанной перепланировки.
"Жители столицы с каждым годом все активнее используют возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок и проемов в них, установка и перенос сантехнического оборудования и кухонной плиты. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства москвичей процесс предоставления услуги постоянно усовершенствуется. Так, в апреле прошлого года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней.
Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.
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